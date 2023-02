Schottlands Regierungschefin Sturgeon will offenbar zurücktreten

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Edinburgh: Schottlands populäre Regierungschefin Sturgeon will nach Informationen der BBC am Mittag ihr Amt niederlegen. Als Grund für diesen überraschenden Schritt nennen britische und schottische Medien Amtsmüdigkeit. Sturgeon ist 52 und steht seit mehr als acht Jahren an der Spitze der Regierung in Edinburgh. Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihren Einsatz für Schottlands Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Dafür steht auch die linksliberale Schottische Nationalpartei SNP, deren Vorsitzende Sturgeon ist. Insbesondere seit dem Brexit versucht das SNP-geführte Schottland, sich von der britischen Politik zu lösen und dem Rest Europas anzunähern.

