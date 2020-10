Schottland und weite Teile der Niederlande sind nun Corona-Risikogebiete

US-Präsident Trump will trotz Corona weiterarbeiten

Washington: US-Präsident Trump und seine Frau Melania befinden sich in Quarantäne, weil sie positiv auf Corona getestet wurden. Das Weiße Haus teilte mit, beide zeigten milde Krankheitssymptome. Das hat auch die First Lady in einem Tweet bestätigt. Nach Angaben seines Stabschefs Meadow arbeitet Trump und wird dies auch weiter tun. Bei den Mitgliedern des Kabinetts und Mitarbeitern des Präsidialamts laufen noch Tests, um das Ausmaß des Ausbruchs abzuschätzen. Die Untersuchung von Vize-Präsident Pence hat keine Ansteckung ergeben, so sein Sprecher. Auch beim demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden ist ein Test inzwischen negativ ausgefallen. Biden und Trump standen am vergangenen Dienstag in ihrer ersten TV-Debatte auf einer Bühne. Ob das zweite geplante Duell in knapp zwei Wochen stattfinden kann, ist derzeit noch offen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 20:00 Uhr