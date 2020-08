Schottland: Offenbar schweres Zugunglück mit Schwerverletzten

Nachrichtenarchiv - 12.08.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stonehaven: Im Nordosten Schottlands hat sich am Vormittag ein Zugunglück ereignet. Ersten Berichten zufolge soll bei Stonehaven ein Personenzug entgleist und mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sein. Die schottische Regierungschefin Sturgeon sprach von einem extrem ernsten Vorfall und Berichten über Schwerverletzte. Auf Bildern ist eine schwarze Rauchsäule über der Unglücksstelle zu sehen, die in einer wohl schwer zugänglichen Talsenke liegt. Ein Großaufgebot von Rettungsfahrzeugen ist im Einsatz. In der Region hatte es in der Nacht heftige Regenfälle und Überflutungen gegeben. Der Zug soll laut Medienberichten in eine abgegangene Mure gefahren sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 15:00 Uhr