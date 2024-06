Schottland bezieht vor EM-Quartier in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen: Unter lautem Jubel von Fans ist die schottische Fußball-Nationalmannschaft an ihrem Quartier für die Europameisterschaft angekommen. Am Freitag bestreitet das Team das Auftaktspiel in München gegen Deutschland.

