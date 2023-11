Schottischer Whisky erzielt bei Londoner Auktion Rekordpreis

London: Eine Flasche Whiskey hat bei einer Auktion bei Sotheby's den Rekordpreis von 2,5 Millionen Euro erzielt. Die Flasche "The Macallan 1926 Adami" ist damit die teuerste je auf einer Auktion verkaufte Spirituosen- oder Weinflasche. Nach Angaben des Whiskyproduzenten Macallan mit Sitz in Moray in Nordschottland wurden 1986 nur 40 Flaschen aus demselben Eichen-Fass abgefüllt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 06:30 Uhr