Schottische Nationalmannschaft wird in Garmisch-Partenkirchen erwartet

Garmisch-Partenkirchen: Die schottische Fußballnationalsmannschaft bezieht heute ihr EM-Quartier am Fuß der Zugspitze. Sie tritt nächsten Freitag im Eröffnungsspiel in München gegen die deutsche Mannschaft an. Die Markgemeinde Garmisch-Partenkirchen richtet für das Team von Nationaltrainer Steve Clarke am Abend eine Willkommensfeier aus. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni wird dann bei einem Public Viewing im Kurpark gezeigt. Bürgermeisterin Koch betonte, sie hoffe auf viele friedliche schottische Fans. Spezielle Sicherheitsmaßnahmen in der Öffentlichkeit soll es nicht geben, nur das Mannschaftshotel werde entsprechend abgeschirmt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 08:00 Uhr