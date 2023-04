Schornsteinfeger-Verband lehnt Altersüberprüfung von Hauseigentümern ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Trüb und vielerorts Regen, Höchstwerte 12 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb und vielerorts teils länger anhaltender Regen. Am Nachmittag und Abend von Nordwesten her Auflockerungen und teils kräftige Schauer und Gewitter. Lebhafter Wind. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. In der Nacht schauerartige, teils gewittrige Regenfälle. Tiefstwerte um 10 Grad. Am Wochenende teils freundlich, teils stark bewölkt und einzelne Schauer, am Montag mitunter öfter Regen. Höchstwerte 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2023 07:00 Uhr