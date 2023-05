Schon 1.500 Einträge wegen Verstößen gegen Mehrwegpflicht in Gastronomie

Meldungsarchiv - 06.05.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Einen Monat nach dem Start eines Meldeportals für Verstöße gegen die gesetzliche Mehrwegpflicht in der Gastronomie zeigt sich Greenpeace zufrieden. Die Umweltschutzorganisation teilte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit, dass bereits rund 1.500 Bürger über das Online-Portal Betriebe gemeldet hätten, die die Mehrwegpflicht ignorierten. Dort müssten die Behörden aktiv werden. Laut Greenpeace haben sich gerade die großen Lieferdienste bisher kaum bemüht, die Mehrwegpflicht einzuhalten. Diese gilt in der Gastronomie seit dem Jahreswechsel. Wer Burger, Sushi oder Cappuccino zum Mitnehmen bestellt, kann seitdem darauf bestehen, diese in Mehrwegbehältern zu erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2023 22:00 Uhr