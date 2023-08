Scholz zur Diskussion um Taurus-Lieferung: "Kein neuer Sachstand"

Berlin: In der Debatte um die Lieferung weitreichender Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine gibt es laut Kanzler Scholz keinen neuen Sachstand mitzuteilen. Er sagte der "Thüringer Allgemeinen", der Schwerpunkt liege unverändert darauf, Waffen zur Luftverteidigung, schwere Artillerie und auch Panzer zu schicken. Marschflugkörper vom Typ Taurus können Bunker und geschützte Gefechtsstände zerstören und bis zu 500 Kilometer zurücklegen. Politiker aus den Regierungsparteien und der Opposition forderten deren Lieferung an die Ukraine. Laut dem "Spiegel" hat das Verteidigungsministerium den Taurus-Hersteller gebeten, die Ziel-Programmierung in den Marschflugkörpern zu limitieren, damit die Ukraine keine Angriffe auf russischem Territorium ausführen kann. In Industriekreisen hieß es demnach, eine solche Einschränkung werde einige Wochen in Anspruch nehmen.

