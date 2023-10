Scholz zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

Tel Aviv: Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas ist Bundeskanzler Scholz zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Der SPD-Politiker will mit Ministerpräsident Netanjahu, Präsident Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas sprechen, die in den Gaza-Streifen verschleppt wurden. Scholz will sich über die Lage im Kriegsgebiet informieren, aber auch darüber beraten, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Am Abend reist er weiter nach Ägypten, das als einziges Nachbarland Israels an den Gazastreifen grenzt. Vor seinem Abflug gab Scholz Israel erneut ganz klar Rückendeckung für die Militärschläge gegen die Hamas. Israel habe jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Gleichzeitig werde Deutschland seine Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen weiter fortsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 16:00 Uhr