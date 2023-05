Scholz zu Afrika-Reise aufgebrochen

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj fordert in Den Haag strafrechtliche Verfolgung Putins

Den Haag: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner Rede vor dem internationalen Strafgerichtshof schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben. Allein im April hätten die russischen Truppen mehr als 6.100 Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen, mehr als 200 Zivilisten seien dabei ums Leben gekommen. Selenskyj forderte eine strafrechtliche Verfolgung des russischen Präsidenten Putin wegen des Angriffskrieges. Das Gericht in Den Haag hatte im März einen internationalen Haftbefehl gegen Putin erlassen. Selenskyj war gestern Abend in den Niederlanden angekommen, nach seinem Besuch beim Strafgerichtshof trifft er sich mit Ministerpräsident Rutte. Währenddessen sorgt ein mutmaßlicher vereitelter Drohnenangriff auf den Kreml für weitere Spannungen zwischen Moskau und Kiew. Moskau verdächtigt die Ukraine, einen Anschlag auf Putin geplant zu haben und gibt den USA die Schuld an dem Vorfall. Aus dem Kreml hieß es, derartige Entscheidungen würden in den USA getroffen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wies die Vorwürfe mit den Worten zurück, die Ukraine verteidige Städte und Dörfer auf eigenem Territorium.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2023 13:00 Uhr