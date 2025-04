Scholz zu Abschiedsbesuch bei Macron

Scholz verabschiedet sich bei Macron: Der scheidende Bundeskanzler ist am Abend vom französischen Staatspräsidenten zu einem Essen im Élysée-Palast empfangen worden. Seit dem Antritt der Ampel-Koalition galten die deutsch-französischen Beziehungen als holprig. Schon in einer Woche ist der Antrittsbesuch des designierten Nachfolgers Merz geplant. Er hat in Aussicht gestellt, die Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris zu intensivieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2025 21:00 Uhr