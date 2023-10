Scholz zieht Resümee seiner Israel-Reise

Berlin: Bundeskanzler Scholz gibt derzeit eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Eigentlich sollte es dabei um den anstehenden EU-Gipfel gehen. Wegen der angespannten Lage in Israel stehen aber der militärische Konflikt und seine Folgen im Mittelpunkt. Scholz blickte zunächst zurück auf seine Reise in die Krisenregion. Dabei betonte er, es sei ihm wichtig gewesen, zu unterstreichen, dass Deutschlands Platz fest an der Seite Israels sei. Um einen Flächenbrand in der Region zu verhindern, dürfe es keinen Eintritt der Hisbollah oder des Iran in den Konflikt geben. Die Gespräche in Israel mit Regierungsvertretern hätten zu einem gegenseitigen Verständnis beigetragen. So wie Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe, seien auch humanitäre Hilfen für die palästinensische Zivilbevölkerung von Bedeutung. Wichtig sei nun die Freilassung der von der Hamas genommenen Geiseln. Insgesamt hob Scholz die Bedeutung der internationalen Bemühungen hervor, in der Krise zu helfen und zu vermitteln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 09:15 Uhr