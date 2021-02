Scholz zieht mit umfassendem Öko-Versprechen in den Wahlkampf

Söder ist für eine Verlängerung des Lockdowns

Berlin: CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich gegen schnelle Lockerungen in der Corona-Krise ausgesprochen. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Söder, trotz der sinkenden Infektionszahlen dürfe man jetzt nichts überstürzen. Es mache keinen Sinn, alles abzubrechen. Dann sei man wegen der Mutationen in ein, zwei Wochen in einer noch schlimmeren Situation. Söder plädierte deswegen dafür, den Lockdown bei der Bund-Länder-Konferenz am kommenden Mittwoch grundsätzlich zu verlängern. Gleichzeitig will er Perspektiven für Lockerungen geben, zum Beispiel für Schulen und Kitas. Dabei sei ein Inzidenzwert von 50 die Richtschnur, es müsse aber auch regional differenziert werden. Söder räumte ein, dass insgesamt noch etwas Geduld nötig sei. Wörtlich sagte er: "Es macht uns allen keine Freude".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 19:00 Uhr