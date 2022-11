Scholz zeigt sich zufrieden mit G20-Gipfel

Nachrichtenarchiv - 15.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nusa Dua: Bundeskanzler Scholz hat sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des G20-Gipfels in Indonesien gezeigt. Nach seinen Worten zeichnet sich ab, dass die Teilnehmer deutlich machen wollen, dass sie den Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg ablehnen. Zudem will der Gipfel in seiner Schlusserklärung klarstellen, dass der Krieg nicht akzeptabel sei. Der Kanzler hat nach eigenen Angaben auch kurz mit dem russischen Außenminister Lawrow gesprochen. Wörtlich sagte Scholz: "Er stand in meiner Nähe und hat zwei Sätze gesagt." Nach Angaben Lawrows wird die Schlusserklärung neben der Verurteilung des Kriegs in der Ukraine auch die russische Sichtweise enthalten. Dem Westen warf Lawrow vor, versucht zu haben, die Erklärung zu "politisieren."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2022 16:00 Uhr