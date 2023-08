Scholz zeigt sich offen für Reform von Netzentgelten

Potsdam: Bundeskanzler Scholz hat sich offen für eine Reform der Strompreise gezeigt. Bei einer Bürgerveranstaltung in Potsdam sagte er, er sei sich ziemlich sicher, dass eine Entlastung von windstromreichen Regionen noch in diesem Jahr gelingen werde. Außerdem warf er Ministerpräsident Söder vor, eine Scheindebatte zu führen. Dieser hatte sich zuvor vehement dagegen ausgesprochen, unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland einzuführen. Dadurch drohe eine weitere Abwanderung von Industriebetrieben aus Deutschland und ein wirtschaftlicher Abstieg, so Söder. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger und SPD-Spitzenkandidat von Brunn hatten sich dagegen ausgesprochen. Die SPD fordert als Lösung schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Flächen für Windräder und gibt der CSU die Schuld daran, dass in Bayern vergleichsweise wenig Windstrom produziert wird. Hintergrund der Diskussion ist ein Vorschlag der Bundesnetzagentur, das System der Netzentgelte zu reformieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 23:00 Uhr