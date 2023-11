Scholz zeigt sich offen für Migranten-Aufnahmezentren in Albanien

Malaga: Bundeskanzler Scholz hat sich offen für die Pläne Italiens gezeigt, in Albanien Zentren zur Aufnahme von Migranten einzurichten. Bei einem Kongress in Spanien verwies er darauf, dass Albanien ein Beitrittskandidat der EU ist. Scholz betonte, man werde das Vorhaben genau verfolgen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni und Albaniens Regierungschef Rama hatten am Montag eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die Errichtung von zwei Aufnahmezentren für Migranten vorsieht. Wenn Menschen im Mittelmeer von italienischen Behörden gerettet werden, dann sollen sie dorthin gebracht werden, um ihr Asylverfahren außerhalb der EU zu durchlaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 14:00 Uhr