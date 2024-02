Scholz zeigt sich hoch zufrieden mit Einigung auf EU-Finanzhilfen für die Ukraine

Brüssel: Die EU hat sich bei einem Sondergipfel überraschend schnell auf neue Ukraine-Hilfen in einem Umfang von 50 Milliarden Euro verständigt. Das EU-Mitgliedsland Ungarn verzichtete entgegen vorheriger Drohungen darauf, sein Veto einzulegen. Der Durchbruch kam nach einem Treffen in kleiner Runde mit Ungarns Regierungschef Orban, an dem neben anderen auch Bundeskanzler Scholz teilnahm. Sechs Minuten nach Beginn des Gipfels wurde dann bereits das Ergebnis verbreitet. Bundeskanzler Scholz zeigte sich nach dem Gipfel hochzufrieden und sprach von der schnellsten Einigung, die es je gab. Damit verbunden ist nach seinen Worten ein deutliches Bekenntnis zur Unterstützung des ukrainischen Staats und der Menschen, die dort leben. Die Hilfen aus dem EU-Haushalt über vier Jahre sollen die Ukraine vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch bewahren. Das Land kann damit etwa Krankenhäuser und Schulen finanzieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 16:00 Uhr