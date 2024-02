Scholz zeigt sich erneut solidarisch mit Migranten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat Einwanderern seine Solidarität zugesichert. Nach einem Treffen mit Migrantenverbänden im Kanzleramt sagte Scholz, Zitat: "Wir stehen fest an Ihrer Seite." Der Kanzler verurteilte - so wörtlich - menschenverachtende Überlegungen zu Umsiedlungen. Damit fühlten sich Menschen mit Migrationshintergrund gemeint. Scholz fügte hinzu, jeder Vierte in Deutschland habe eine Einwanderungsgeschichte. Es handele sich um Freunde, Nachbarn und Vereinskameraden. In diesem Zusammenhang begrüßte der Kanzler die jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Am Nachmittag kamen erneut 12.000 Demonstranten unter dem Motto "Frankfurt steht auf für die Demokratie" auf dem Römer zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 18:15 Uhr