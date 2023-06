Scholz würdigt Zusammenarbeit von Gewerkschaften, Unternehmen und Politik

Meldungsarchiv - 19.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die aktuellen Probleme in Politik und Wirtschaft teilweise auf die Ausnahmezeit des vergangenen Jahrzehnts zurückgeführt. Niedrige Zinsen, Globalisierung und der Zustrom von Arbeitskräften aus der EU hätten es ermöglicht, sich im Status Quo einzurichten, so Scholz beim "Tag der Deutschen Industrie" in Berlin. Vieles sei deshalb liegen geblieben. Umso wichtiger sei es, jetzt ins Handeln zu kommen. Scholz würdigte, dass es nun durch die Zusammenarbeit von Politik, Gewerkschaften und Unternehmen gelungen sei, Horror-Szenarien zu vermeiden. Zuvor hatte BDI-Präsident Russwurm gewarnt, dass Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr sei. Russwurm sagte, das Investitionsverhalten zeige klar nach unten. Nach seiner Einschätzung ist Deutschland bereits in einer Rezession. Der BDI-Präsident forderte ein langfristig tragfähiges Konzept, zur Energieversorgung und Strompreise, die die Firmen im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligen.

