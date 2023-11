Scholz würdigt verstorbenen Henry Kissinger

Washington: Der ehemalige US-Außenminister Kissinger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das gab seine Beratungsfirma bekannt. Bundeskanzler Scholz würdigte den gebürtigen Fürther auf der Online-Plattform X. Kissingers Einsatz für die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland sei bedeutend gewesen. Die Welt verliere einen besonderen Diplomaten. Ex-US-Präsident George W. Bush äußerte sich betroffen: Amerika habe eine verlässliche und unverwechselbare Stimme in Fragen der Außenpolitik verloren. Kissinger wuchs als Sohn jüdischer Eltern in Mittelfranken auf. Die Familie flüchtete Ende der 30er-Jahre in die USA, wo er als Wissenschaftler und Politiker Karriere machte. Zu den Erfolgen des Friedensnobelpreisträgers zählt die Annäherung der USA an China Anfang der 1970er-Jahre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 09:00 Uhr