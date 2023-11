Scholz würdigt verstorbenen Ex-Außenminister Kissinger

Washington: Der ehemalige US-Außenminister Kissinger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das gab seine Beratungsfirma bekannt. Bundeskanzler Scholz würdigte den gebürtigen Fürther auf der Online-Plattform X. Kissingers Einsatz für die transatlantische Freundschaft zwischen den USA und Deutschland sei bedeutend gewesen. Die Welt verliere einen besonderen Diplomaten. Ex-US-Präsident George W. Bush äußerte sich betroffen: Amerika habe eine verlässliche und unverwechselbare Stimme in Fragen der Außenpolitik verloren. Kissinger wuchs als Sohn jüdischer Eltern in Mittelfranken auf. Die Familie flüchtete Ende der 30er Jahre in die USA, wo er als Wissenschaftler und Politiker Karriere machte. Zu den Erfolgen des Friedensnobelpreisträgers zählt die Annäherung der USA an China Anfang der 1970er Jahre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 09:00 Uhr