Scholz würdigt Steinmeier als richtigen Präsidenten zur richtigen Zeit

Nachrichtenarchiv - 13.02.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter aus Politik und Gesellschaft haben Bundespräsident Steinmeier zur Wiederwahl gratuliert. Kanzler Scholz zeigte sich erfreut und sagte wörtlich: "Er ist der richtige Präsident genau zur richtigen Zeit." Scholz weiter: Man befinde sich in schwierigen Zeiten, da sei Orientierung erforderlich. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Kurschus, betonte, dass Deutschland in diesen herausfordernden Zeiten durch einen erfahrenen und diskursfähigen Politiker repräsentiert werde, sei ein gutes und wichtiges Zeichen. Auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, gratulierte Steinmeier. Die Bundesversammlung hatte Steinmeier am Nachmittag für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Auf ihn entfielen 1.045 von 1.425 gültigen Stimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2022 21:00 Uhr