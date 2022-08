Scholz würdigt Gorbatschows Verdienste um Freiheit in Europa

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Der Tod des Friedensnobelpreisträgers und ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow hat international eine Welle der Trauer und Anteilnahme ausgelöst. Bundeskanzler Scholz würdigte ihn als einen mutigen Reformer, durch den Demokratie und Freiheit in Europa möglich geworden seien und Deutschland vereint werden konnte. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier. Deutschland, so meinte er, bleibe Gorbatschow für immer verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und den Brückenschlag zwischen Ost und West. US-Präsident Biden nannte Gorbatschow einen Mann mit aussergewöhnlicher Weitsicht. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete den Verstorbenen als einen Mann des Friedens. - Gorbatschow hatte mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika - Offenheit und Umgestaltung - Ende der 1980er maßgeblich zum Ende des Kalten Krieges sowie zur Wiedervereinigung Deutschlands beigetragen. Vergangene Nacht erlag er im Alter von 91 Jahren einer schweren Krankheit.

