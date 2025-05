Scholz wünscht sich "Respect" von Aretha Franklin beim Zapfenstreich

Scholz legt Musikwünsche für Großen Zapfenstreich fest: Wie das ARD-Hauptstadtstudio erfahren hat, entschied sich der scheidende Kanzler für zwei Pop-Titel und ein klassisches Werk. Demnach wird das Stabs-Musikkorps der Bundeswehr zuerst "In My Life" von den Beatles spielen, gefolgt von einem Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Schließlich steht der Song "Respect" auf dem Programm, mit dem Aretha Franklin erfolgreich war. Der Große Zapfenstreich findet am Montagabend statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2025 15:15 Uhr