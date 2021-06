Scholz wirft Union Blockadehaltung bei Klimapolitik vor

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat der Union eine Blockadehaltung beim Klimaschutz vorgeworfen. In der ARD-Sendung "Farbe bekennen" sagte Scholz, CDU und CSU würden konkrete Maßnahmen immer wieder verhindern und damit den Wohlstand in Deutschland gefährden. Als Beispiele nannte er den Ausbau der Stromnetze und der Windkraft. Auch bei den Grünen sieht Scholz Defizite in der Klimapolitik. Dort, wo sie in Regierungsverantwortung seien, hapere es an der Umsetzung von Ideen. Die Partei sei zwar für Windkraftwerke, kriege sie aber oft nicht genehmigt. Und wer neue Stromleitungen wolle, müsse auch zum Bagger greifen und sie verlegen, so Scholz. Das Problem der Grünen sei, dass sie sich nicht trauten, sich mit jemandem anzulegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 18:15 Uhr