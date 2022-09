Scholz wirft Russland Imperialismus vor

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: In seiner Rede vor den Vereinten Nationen hat Bundeskanzler Scholz Russland blanken Imperialismus vorgeworfen. Gleichzeitig sicherte er der Ukraine weitere Unterstützung auch mit Waffen zu. Vor der UN-Vollversammlung sagte Scholz, der russische Präsident Putin zerstöre durch den Krieg nicht nur die Ukraine, er ruiniere auch sein eigenes Land. Der Kanzler betonte, man werde keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenden. Damit bezog sich Scholz auf die gestern angekündigten Abstimmungen in vier besetzten ukrainischen Regionen. Wegen dieser Pläne drohte die EU mit weiteren Sanktionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 07:00 Uhr