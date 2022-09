Scholz wirft Russland blanken Imperialismus vor

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Kanzler Scholz hat Russland blanken Imperialismus vorgeworfen. In seiner Rede bei der UN-Generaldebatte sagte Scholz, die Weltgemeinschaft dürfe nicht zulassen, dass Russland den Krieg gewinne. Einen russischen Diktatfrieden könne man nicht akzeptieren. Wörtlich sagte Scholz: "Wir unterstützen die Ukraine mit aller Kraft: finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen." In seiner Rede mache sich Scholz auch für eine Reform des UN-Sicherheitsrates stark. Seiner Ansicht nach sollen mehr Länder Asiens, Afrikas unnd Südamerikas vertreten sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 04:00 Uhr