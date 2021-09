Scholz wird vor Finanzausschuss zur Geldwäsche-Bekämpfung befragt

In Bayern gilt ab heute eine Testpflicht für Ungeimpfte in Kitas

München: In Bayern gilt für ungeimpfte Beschäftigte in Kindertagesstätten von heute an eine Corona-Testpflicht. Laut Familienministerium müssen die Tests drei Mal pro Woche durchgeführt werden, ohne Nachweis gibt es keinen Zutritt mehr. Diese Test-Pflicht gilt auch für Mitarbeiter von außen, also zum Beispiel Reinigungskräfte oder Musiklehrer. Der Freistaat stellt den Kitas außerdem Selbsttests für geimpfte oder genesene Beschäftigte bereit - diese sind freiweillig. An Grund- und Förderschulen sollen von heute an die Pooltests starten. Schulleiter hatten kritisiert, dass der Start zu dem Zeitpunkt wegen überbordender Bürokratie unrealistisch sei. Diese neuen PCR-Lolli-Tests gelten als genauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 07:00 Uhr