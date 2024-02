Scholz wird sich wohl bald in Sachen "Taurus" erklären

Berlin: In der Debatte über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine wird sich Bundeskanzler Scholz offenbar bald erklären. Das kündigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" an. Dann werde der ein oder andere auch verstehen, wieso der Kanzler in der Frage so zurückhaltend sei, sagte Mützenich weiter. Wichtig sei aber nach wie vor, dass Deutschland nicht in den Krieg in der Ukraine verwickelt werde. In der vergangenen Woche hatte unter anderen die FDP-Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann für Aufsehen gesorgt, weil sie bei der Abstimmung über weitere Ukraine-Hilfen auch für einen Antrag der Union stimmte. Darin wurde ausdrücklich die Lieferung dieser Marschflugkörper mit großer Reichweite gefordert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 23:00 Uhr