Scholz wird mit Großem Zapfenstreich verabschiedet - Merz soll als Kanzler nachfolgen

Berlin: Heute ist der Tag des Regierungswechsels. Der bisherige Kanzler Scholz wurde am Abend im Bendlerblock mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Verteidigungsminister Pistorius würdigte seinen SPD-Genossen als Staatsmann, der mit Besonnenheit durch stürmische Zeiten geführt habe. Scholz selbst mahnte in seiner Abschiedsrede den Zusammenhalt aller Demokraten an - nur dann sei Deutschland stark. Seinem designierten Nachfolger, CDU-Chef Merz, wünschte Scholz viel Erfolg, Fortüne und eine glückliche Hand. Merz soll am Vormittag vom Bundestag zum nächsten Kanzler gewählt werden, dafür ist eine absolute Mehrheit von 316 Stimmen nötig. Die Sitzung beginnt um 9 Uhr. Im Anschluss würden dann die Ernennung im Schloss Bellevue durch Bundespräsident Steinmeier erfolgen sowie die Vereidigung im Bundestags-Plenum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2025 06:00 Uhr