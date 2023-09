Scholz wirbt zum UN-Jubiläum für Überwindung von Gräben

New York: Bundeskanzler Scholz hat zum 50.Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft für mehr internationale Zusammenarbeit geworben. In New York sagte der Kanzler bei einer Festveranstaltung, auch tiefe Gräben könnten überwunden werden, wenn mit Mut, Kreativität und einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien der Vereinten Nationen zusammengearbeitet würde. Aus der eigenen Geschichte habe Deutschland gelernt, Nein zu sagen zu Gewalt als Mittel der Politik und ein klares Ja zu den Versuchen, Gräben zu überwinden. - Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige DDR waren vor 50 Jahren zeitgleich in die Vereinten Nationen aufgenommen worden.

