Scholz wirbt in Washington für Ukraine-Hilfe

Washington: Bundeskanzler Scholz hat sich bei seinem Besuch in Washington für mehr Militärhilfe für die Ukraine starkgemacht. Auf einer Pressekonferenz verwies Scholz auf den EU-Beschluss, Kiew mit 50 Milliarden zu unterstützen. Er zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass der US-Senat das Milliardenhilfspaket billigt, um der Ukraine die nötigen militärischen Mittel liefern zu können. Vor diesem Hintergrund findet auch sein heutiges Gespräch mit US-Präsident Biden statt. Er wolle helfen, so der Kanzler, gemeinsam klar zumachen, dass Putin nicht mit einem Nachlassen der internationalen Hilfen für die Ukraine rechnen könne. Der Krieg könne jederzeit enden, aber nicht so wie es sich der russische Präsident vorstellt, nämlich mit der Kapitualition der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 18:00 Uhr