Scholz wirbt für weitere Gespräche im Ukraine-Konflikt

Johnson kündigt Aufhebung von Corona-Maßnahmen an

London: Der britische Premier Johnson will die meisten Corona-Maßnahmen in England aufheben. Vor dem britischen Parlament kündigte er ein Ende der Maskenpflicht ab dem 27. Januar an. Die Isolation für Infizierte will Johnson ab März volllständig abschaffen. Die Regierung rufe ab jetzt auch nicht mehr dazu auf, im Homeoffice zu arbeiten, sagte er. Zudem sei die Vorlage des Gesundheitspasses beispielsweise in Clubs nicht mehr vorgeschrieben. Innerhalb der konservativen Partei wächst der Druck auf Johnson. Er steht unter anderem wegen Partys an seinem Regierungssitz während des strikten Corona-Lockdowns in der Kritik.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.01.2022 18:45 Uhr