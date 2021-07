Scholz wirbt für globale Steuerreform

Das Wetter: erste Regen später freundlicher

Das Wetter in Bayern: Teils länger anhaltender, auch gewittriger Regen. In Teilen Frankens warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen. Am Nachmittag von Westen her zögernd freundlicher. Dazu weht ein lebhafter Wind, Höchstwerte 16 bis 22 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: oft sonnig, vor allem am Sonntag vereinzelt Schauer oder Gewitter, Höchstwerte 22 bis 27.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 08:00 Uhr