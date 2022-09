Scholz wirbt für europäische Zusammenarbeit in Rüstungsfragen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit in Rüstungsfragen geworben. Das vielleicht drängendste Problem in Europa sei die völlig unübersichtliche Zahl an Waffensystemen und Rüstungsgütern und die Konkurrenz unterschiedlicher Unternehmen, sagte er bei einer Tagung der Bundeswehr. Scholz kündigte zudem an, die Bundeswehr werde sich auf ihre Kernaufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung besinnen. Alle anderen Aufgaben müssten sich dem unterordnen. Die Bundeswehr müsse zum Grundpfeiler konventioneller Verteidigung in Europa werden - zur am besten ausgestatteten Streitkraft des Kontinents, so Scholz. Dies sei angesichts der Bedrohung durch das von Putin beherrschte Russland notwendig. Derzeit mache eine hochgerüstete Nuklearmacht den Versuch, Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen, warnte der Kanzler. Käme Russland damit durch, wäre der Frieden in Europa auf lange Zeit dahin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2022 12:15 Uhr