Scholz wirbt für Aufbruch bei Nutzung der Windkraft

18.05.2022 19:45 Uhr

Esbjerg: Deutschland, Dänemark, die Niederlande und Belgien wollen die Nordsee zum grünen Kraftwerk der EU machen. Bei einem Treffen der vier Anrainerstaaten der Nordsee vereinbarten die Energieminister, dass die Offshore-Windkraft in der Nordsee soweit ausgebaut werden soll, dass dort Strom für 230 Millionen Haushalte produziert wird. Das teilte der dänische Wirtschaftsminister Kollerup mit. Bis 2050 soll in Windparks die Menge an Windstrom verzehnfacht werden. Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten die Regierungschefs der vier Länder im dänischen Esbjerg. Bundeskanzler Scholz sagte, es sei Zeit endlich loszulegen und Milliarden in den Ausbau der Windparks zu investieren. Die Energieminister der vier Länder verabredeten außerdem, dass sie bis 2030 auch die Produktion von sogenanntem grünen Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien ausbauen wollen.

