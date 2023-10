Scholz wirbt erneut für EU-Erweiterung

Granada: Bundeskanzler Scholz hat zum Abschluss des informellen EU-Gipfels in Spanien erneut für die geplante Erweiterung der Europäischen Union geworben. Er sei überzeugt, dass die Vergrößerung gut für Europa sei, sagte Scholz auf einer Pressekonferenz. Insbesondere dìe Balkanstaaten müssten endlich aufgenommen werden. Die Zusage an die Länder sei 20 Jahre her. Der SPD-Politiker betonte auch, dass die EU erweiterungsfähig sein müsse. Dafür müssten bestimmte Fragestellungen künftig mit Mehrheiten entschieden und nicht mehr von einzelnen Mitgliedsländern blockiert werden können. In Granada verweigerten Polen und Ungarn ihre Zustimmung zu einer gemeinsamen Erklärung zur Migrationspolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 21:00 Uhr