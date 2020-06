Scholz wirbt bei Lufthansa-Aktionären um "Ja" zum Rettungspaket

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfinanzminister Scholz hat die Lufthansa-Aktionäre um Zustimmung zum staatlichen Rettungspaket gebeten. Es liege ein gutes Angebot auf dem Tisch, sagte Scholz kurz vor Beginn der Lufthansa-Hauptversammlung. Der Bund biete den mehr als 100.000 Beschäftigten Unterstützung in einer beispiellosen Notlage an. Zugleich wahrt das Hilfspaket nach den Worten von Scholz die Interessen der Steuerzahler. Der Bund will 20 Prozent der Lufthansa-Anteile erwerben und bietet dafür neun Milliarden Euro. Die EU-Kommission hat dem Deal zugestimmt. Und auch der größte Lufthansa-Aktionär Thiele hat sein "Ja" angekündigt. Für die Annahme ist auf der Hauptversammlung eine Zweidrittel-Mehrheit nötig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 13:00 Uhr