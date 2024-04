Scholz wirbt an chinesischer Universität für Austausch

Shanghai: Bundeskanzler Scholz setzt seinen dreitägigen China-Besuch heute in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole Shanghai fort. An der Tongji-Universität betonte Scholz, er hoffe auf einen stärkeren Wissenschaftsaustausch mit China. Er verwies auf die chinesischen Studenten in Deutschland und erklärte, es sei gut, dass die Zahl der deutschen Studenten in China nach Ende der Corona-Pandemie nun weiter zunehme. Die Zusammenarbeit mit China in der Forschung ist wegen der geopolitischen Spannungen und aus Sicherheitsgründen umstritten. - Morgen ist der Kanzler in Peking und trifft Präsident Xi. Scholz sagte, er wolle über internationale Fragen wie Klimawandel, Sicherheit und Stabilität sowie das Zusammenwachsen der Welt sprechen.

