Scholz will Zuzug von Fachkräften vereinfachen

08.02.2023 18:00 Uhr

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung im Bundestag die Probleme in der Migrations- und Asylpolitik thematisiert. Scholz bekräftigte seine Pläne, den Zuzug für Fachkräfte zu vereinfachen. Er betonte aber auch, dass Menschen, deren Asylantrag abgewiesen wird, Deutschland zügig verlassen müssen. Deshalb habe die Regierung die Asylverfahren beschleunigt, außerdem könnten Straftäter und sogenannte Gefährder schneller ausgewiesen werden. Unions-Oppositionsführer Merz warf Scholz vor, auf eine massenhafte Zuwanderung nicht vorbereitet zu sein. Es fehle an Wohnungen, Schulplätzen, Jobs, gesundheitlicher Versorgung und Integrationsangeboten, so Merz.

08.02.2023 18:00 Uhr