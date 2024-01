Scholz will zum erneuten Bahnstreik keine Stellung beziehen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will zu dem angekündigten Streik bei der Deutschen Bahn keine Stellung beziehen. Nach Worten seines Sprechers ist keine Einmischung geplant. Er verwies auf die Tarifautonomie in Deutschland. Dennoch wünsche sich der Kanzler schnelle und konstruktive Gespräche, so dass die Nebenwirkungen möglichst gering blieben. In der Nacht hat die Lokführergewerkschaft GdL zu dem bislang längsten Streik bei der Bahn aufgerufen. Er soll morgen Abend im Güterverkehr, in der Nacht zum Mittwoch im Personenverkehr beginnen. Das Ende ist für Montag früh geplant. Die Bahn rechnet erneut mit starken Beeinträchtigungen - auch in Bayern. Nach Angaben des Unternehmens kann mit einem Notfahrplan nur ein sehr begrenztes Angebot gewährleistet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2024 20:00 Uhr