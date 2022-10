Scholz will weniger Mitspracherechte der Länder bei EU-Freihandelsabkommen

Nachrichtenarchiv - 11.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich für einfachere und schnellere Genehmigungsverfahren bei Freihandelsabkommen mit der EU ausgesprochen. Bei einem Treffen mit Vertretern der Maschinenbau-Branche sagte der SPD-Politiker, man müsse sich fragen, ob eine nationale oder sogar regionale Zustimmung wirklich noch sinnvoll sei. Bislang müssen auch die Landesregierungen aller EU-Mitgliedsstaaten den Freihandelsverträgen zustimmen, die Brüssel ausgehandelt hat. Dieser Prozess führte in der Vergangenheit zu jahrelangen Verzögerungen. Scholz unterstrich, dass bei einem Vertrag mit den USA dieser auch nicht mit den einzelnen Bundestaaten geschlossen werde, sondern lediglich die Regierung in Washington grünes Licht geben müsse. So ein Vorgehen sei auch für die EU sinnvoll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 12:00 Uhr