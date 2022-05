Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz will vorerst nicht in die Ukraine reisen und kritisiert in diesem Zusammenhang die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier im April. Das stehe der Sache im Weg, sagte Scholz am Abend im ZDF. Mit Blick auf die von Unionsfraktionschef Merz für diese Woche angekündigte Ukraine-Reise erklärte Scholz, er habe da keine Einwendungen. Merz habe ihn über das Vorhaben informiert. Er gehe davon aus, dass der CDU-Vorsitzende nach der Visite mit ihm über das Ergebnis sprechen werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2022 02:00 Uhr