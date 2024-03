Scholz will trotz Wirtschaftsflaute nicht beim Sozialstaat sparen

Berlin: Bundeskanzler Scholz will die Wirtschaft trotz der Konjunkturflaute nicht auf Kosten des Sozialstaats ankurbeln. Dies sei eine Vereinbarung der Ampelkoalition, sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten zuvor ihre Wachstumserwartungen für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Die Koalition ist sich in der Frage uneins. Finanzminister Lindner von der FDP hatte kürzlich ein mehrjähriges Moratorium bei Sozialausgaben und Subventionen angeregt, um mehr Geld in Verteidigung investieren zu können.

