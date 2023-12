Scholz will trotz Haushaltskrise an Klimazielen festhalten

Dubai: Bundeskanzler Scholz steht trotz der aktuellen Haushaltskrise in Deutschland zu den Klimazielen. Seine Regierung werde alles dafür tun, dass die Ziele umgesetzt werden, sagte Scholz bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Die Ampel-Koalition habe unter anderem den Ausbau der erneuerbaren Energien bereits durch mehrere Gesetze forciert. Auch Zahlungen für den internationalen Kampf gegen die Klimakrise seien mit den Möglichkeiten Deutschlands gut vereinbar, betonte Scholz. Die Bundesregierung hat dafür insgesamt sechs Milliarden Euro pro Jahr an Haushaltsmitteln zugesagt, 100 Millionen Euro davon fließen in den neuen Fonds zur Bewältigung von Klimaschäden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 22:00 Uhr