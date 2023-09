Scholz will Trend bei Flüchtlingszahlen mit Maßnahmenpaket stoppen

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland streben, als im Moment zu hoch bezeichnet. Er will mit mehreren Maßnahmen gegensteuern. Wenn ein Asylgesuch abgelehnt worden sei, müssten die Betroffenen Deutschland auch wieder verlassen, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gleichzeitig sieht er die polnische Regierung in der Verantwortung, sicherzustellen, dass nicht weiter Visa verkauft und Flüchtlinge nach Deutschland durchgewunken werden. Scholz betonte auch, dass er bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten in den Kommunen im November eine Einigung mit den Miniterpräsidentinnen und Ministerpräsidenten anstrebe.

