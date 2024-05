Scholz will sich in Hochwassergebiet ein Bild von der Lage machen

Saarbrücken: Wegen des extremen Hochwassers im Saarland will sich Kanzler Scholz heute ein Bild von der Lage machen. Ein ursprünglich geplanter Wahlkampfauftritt in Saarbrücken wurde abgesagt. Der Einsatzschwerpunkt liegt aktuell in Neunkirchen. Dort musste nach Mitternacht ein Hotel evakuiert werden. Der kommunale Energieversorger hat für große Teile der Stadt angekündigt, aus Sicherheitsgründen immer wieder den Strom und das Gas abzustellen. In Ottweiler sind mehrere Dämme gebrochen, die historische Innenstadt wurde komplett überflutet. Die Landesregierung leitete am späten Abend erste Schritte für finanzielle Hilfen ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2024 05:00 Uhr