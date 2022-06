Scholz will sich für auf Eu-Gipfel für die Ukraine einsetzen

Berlin: Kanzler Scholz will sich beim EU-Gipfel in der kommenden Woche dafür einsetzen, dass die Ukraine eine klare Perspektive für einen Beitritt erhält. In einer Videobotschaft sagte Scholz, es gehe jetzt darum, dass wir die Solidarität auch mit einer Aussicht verbinden. Der Kanzler bekannte sich erneut zur Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine, wurde bei diesem Punkt aber nicht konkreter. - Unterdessen erhöht die Union ihren Druck auf die Regierung. In einem Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion heißt es, die deutschen Waffenlieferungen an Kiew sollten "in Quantität und Qualität unverzüglich und spürbar" intensiviert werden. Über den Antrag soll das Parlament in der kommenden Woche beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 17:00 Uhr