Scholz will sich Bild von der Lage im Hochwassergebiet machen

Saarbrücken: Wegen des extremen Hochwassers im Saarland will sich Kanzler Scholz heute ein Bild von der Lage machen. Ein ursprünglich geplanter Wahlkampfauftritt in Saarbrücken wurde abgesagt. Besonders von den Überschwemmungen betroffen ist der Landkreis Neunkirchen: In der Stadt Ottweiler sind Dämme gebrochen, die historische Innenstadt wurde komplett überflutet. Die Landesregierung leitete am späten Abend erste Schritte für finanzielle Hilfen ein. Auch im westlichen Rheinland-Pfalz ist die Lage angespannt. Der Deutsche Wetterdienst hat inzwischen alle Unwetterwarnungen für die Regionen aufgehoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.05.2024 03:00 Uhr